Ямальские депутаты просят разрешить переносить границы особо охраняемых территорий. Кому на самом деле это нужно?

Депутаты заксобрания ЯНАО предлагают изменить федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и ст. 58 «Об охране окружающей среды», соответствующий проект направлен в Госдуму. Региональный парламент предлагает позволить регионам самим изменять границы и упразднять особо охраняемые природные территории (ООПТ), заказники и природные парки. Сейчас такая процедура возможна только через согласование с Минприроды РФ. В пояснении к поправкам сказано, что данное «несовершенство законодательства» приводит к отказам принятия органами региональной власти решений по созданию новых ООПТ регионального значения и негативно сказывается на социально-экономическом развитии регионов.

Есть и примеры. Многие особые территории образованы еще в 80-е годы прошлого века. «С годами меняется ландшафт территорий и природоохранные требования. Так, например, по территории Надымского заказника с давних времен проходит железная дорога и линии электропередачи. Сегодня это недопустимо в ООПТ, тем не менее, территория имеет такой статус. При этом действительно заповедные зоны с уникальной природой не могут получить статус ООПТ из-за сложной процедуры согласования»,– прокомментировали в пресс – службе ЗС ЯНАО.

Кроме того, на землях Ямала издавна негласно установлены зоны каслания оленеводов. Маршруты каслания годами устанавливались в зависимости от полноценности пастбищ для оленей. При этом некоторые депутаты в качестве мотивации предполвгвют, что границы еужно будет менять в связи со строительством Северного широтного хода, которое актуализировал президент РФ. которое часто отказывает. Общая реакция Госдумы пока неизвестна, но некоторые мнения есть. Председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал «Ъ-Урал», что не знаком с этой инициативой, но не поддерживает любые изменения в вопросах ООПТ: «Мы неоднократно ужесточали законодательство об ООПТ, чтобы оградить эти зоны от всевозможных посягательств, от строительства чего бы то ни было. Мы сделали это сознательно и никакие обратные процессы я поддержать не могу. ООПТ надо защищать, это наше достояние», – сказал Бурматов.

В международной организации «Гринпис» не исключают, что ямальский законопроект вносился в интересах НОВАТЭКа. Его глава Леонид Михельсон в апреле просил у президента Путина выдать компании два месторождения – Арктическое и Ямал-Нейтинское, которые находятся в границах заказника Ямальский.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 28.05.21

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