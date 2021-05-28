российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 мая 2021, 15:29 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Тюмень, Ямал, Югра

Ямальские депутаты просят разрешить переносить границы особо охраняемых территорий. Кому на самом деле это нужно?

Депутаты заксобрания ЯНАО предлагают изменить федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и ст. 58 «Об охране окружающей среды», соответствующий проект направлен в Госдуму. Региональный парламент предлагает позволить регионам самим изменять границы и упразднять особо охраняемые природные территории (ООПТ), заказники и природные парки. Сейчас такая процедура возможна только через согласование с Минприроды РФ. В пояснении к поправкам сказано, что данное «несовершенство законодательства» приводит к отказам принятия органами региональной власти решений по созданию новых ООПТ регионального значения и негативно сказывается на социально-экономическом развитии регионов.

Есть и примеры. Многие особые территории образованы еще в 80-е годы прошлого века. «С годами меняется ландшафт территорий и природоохранные требования. Так, например, по территории Надымского заказника с давних времен проходит железная дорога и линии электропередачи. Сегодня это недопустимо в ООПТ, тем не менее, территория имеет такой статус. При этом действительно заповедные зоны с уникальной природой не могут получить статус ООПТ из-за сложной процедуры согласования»,– прокомментировали в пресс – службе ЗС ЯНАО.

Кроме того, на землях Ямала издавна негласно установлены зоны каслания оленеводов. Маршруты каслания годами устанавливались в зависимости от полноценности пастбищ для оленей. При этом некоторые депутаты в качестве мотивации предполвгвют, что границы еужно будет менять в связи со строительством Северного широтного хода, которое актуализировал президент РФ. которое часто отказывает. Общая реакция Госдумы пока неизвестна, но некоторые мнения есть. Председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал «Ъ-Урал», что не знаком с этой инициативой, но не поддерживает любые изменения в вопросах ООПТ: «Мы неоднократно ужесточали законодательство об ООПТ, чтобы оградить эти зоны от всевозможных посягательств, от строительства чего бы то ни было. Мы сделали это сознательно и никакие обратные процессы я поддержать не могу. ООПТ надо защищать, это наше достояние», – сказал Бурматов.

В международной организации «Гринпис» не исключают, что ямальский законопроект вносился в интересах НОВАТЭКа. Его глава Леонид Михельсон в апреле просил у президента Путина выдать компании два месторождения – Арктическое и Ямал-Нейтинское, которые находятся в границах заказника Ямальский.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 28.05.21

На Ямале чтобы попасть на УЗИ, нужно пожаловаться на очереди в соцсетях. / Ямальские родители попросили известного юриста разъяснить: почему в детских садах до сих пор требуют справки, которые отменены с начала года. / На Ямале за сутки выявлено 22 новых случая ковида. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Политика, Россия, Экономика,