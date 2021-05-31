На Ямале сотрудники МЧС зафиксироровали очередной нефтеразлив

В Пуровском районе ЯНАО на 322 километре магистрального трубопровода Уренгой-Сургут произошёл разлив нефтесодержащей жидкости. ГУ МЧС по ЯНАО уточняет, что жидкость из трубопровода залила 85 квадратных метров.

«В 12.30 (мск) 29.05.2021 от оперативного дежурного ЕДДС Пуровского района поступила информация о том, что по сообщению от начальника ПДС УТЖУ ООО «Газпром переработка» на 322 км при обследовании первой нитки магистрального трубопровода Уренгой-Сургут, выявлен выход (свищ) нефтесодержащей жидкости, по предварительным данным на площади 85 квадратных метров, место разгерметизации находится в 30 км на юг от КС-03 (30 км юго-восточнее п. Ханымей, Пуровский район)», – сообщили в региональном ведомстве. Сейчас последствия аварии устраняют 37 человек и 12 единиц техники ООО «Газпром переработка».

По информации спасателей, последствия аварии не скажется на местных жителях, так как территория, на которой случилась авария, не относится к водоохранной зоне.

В пресс-службе ООО «Газпром переработка» пока произошедшее не комментируют.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 28.05.21

Ямальские депутаты просят разрешить переносить границы особо охраняемых территорий. Кому на самом деле это нужно?. / На Ямале чтобы попасть на УЗИ, нужно пожаловаться на очереди в соцсетях. / Ямальские родители попросили известного юриста разъяснить: почему в детских садах до сих пор требуют справки, которые отменены с начала года. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»