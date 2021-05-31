На Ямал доставили 1560 доз «КовиВака»

Накануне на окружной склад доставили 1 560 доз вакцины от коронавируса «КовиВак» – этого количества препарата хватит для того, чтобы привить 780 человек. Партию распределят по муниципалитетам с соблюдением особого режима транспортировки – она должна проходить при температуре от 2 до 8°C. Это очень важно для поставки препарата на отдаленные территории региона, уточнили в пресс-службе губернатора округа.

«КовиВак» – инактивированная цельновирионная вакцина от коронавируса. Это третья вакцина, разработанная в России и разрешенная к широкому применению. Препарат изготовлен по классической методике и содержит полноценный деактивированный вирус, а не отдельные его фрагменты, что и является его отличительной особенностью от вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». «Иммунизация препаратом «КовиВак» проходит в два этапа с интервалом 14 дней», – рассказала главный внештатный эпидемиолог окружного департамента здравоохранения Людмила Волова.

«КовиВак» – вакцина, разработанная научным центром исследований имени М.П. Чумакова. Вакцинация данным препаратом позволяет имитировать естественный процесс борьбы организма с вирусом. Как подчеркивают разработчики, вирусные частицы в «КовиВаке» не способны нанести организму человека никакого вреда, но в состоянии вызвать развитие иммунитета.

На сегодняшний день в регионе вакцинировано 82 807 человек, из которых 65 914 завершили двукратную иммунизацию.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 31.05.21

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