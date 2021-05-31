На Ямале ещё 17 человек заразились COVID-19

В ЯНАО за минувшие сутки заразились коронавирусом ещё 17 человек, выписаны по выздоровлению – 23 человека, сообщает региональный оперштаб.

По данным регионального оперштаба, в больницах Ямала находятся 23 человека с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями. Состояние14-ти из них медики оценивают как тяжелое, 1 пациент – в крайне тяжелом состоянии. 4 пациента с подтвержденным COVID-19 подключены к аппаратах ИВЛ.

За минувшие сутки также выявлено 3 случая коронавируса среди вахтовых рабочих, прибывших из других регионов.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 31.05.21

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