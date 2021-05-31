В ЯНАО возле озера нашли мешки с останками оленей

В Ямальском районе возле озера местные жители обнаружили мешки с костями оленя о разбросанные рядом останки. Об этом в группе «Подслушано в Сеяхе» во «ВКонтакте» написала местная жительница. «На льду большого озера нашли свалку…в мешках оленьи ноги. Лапы сняли, кости выкинули – они везде накиданы. Зачем бросать мусор на лед, мы же берем воду из этого озера?», – пишет автор поста. Земляки поддержали возмущение и написали, что такое происходит в тундре не в первый раз. О реакции местных властей или правоохранительных органов пока ничего неизвестно, как неизвестно пока и то, кто выбросил мешки.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 31.05.21

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