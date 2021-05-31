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Понедельник, 31 мая 2021, 16:52 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Тюмень, Ямал, Югра

Ямалец почти сутки шёл пешком по тундре за помощью

Жителю Ямальского района пришлось идти по тундре 23 км по тундре до Харасавэйского месторождения. 22-летний Руслан почти сутки шел по тундре после того, как его снегоход застрял на бездорожье, сообщает muksun.fm.
Молодой человек проживает в 70 километрах от Харасавэя и отправился на снегоходе за топливом. После того, как самостоятельно не смог вытащить снегоход, отправился пешком за помощью. Её оказали сотрудники «Газпромнефть-Заполярья», работающие на месторождении.

Тундровика осмотрел врач, его накормили и выдали тёплую одежду. Позже нефтяники нашли снегоход, отбуксировали его на вездеходах и отремонтировали. После повторного медицинского осмотра ямалец благополучно отправился домой.

Салехард, Марина Дремова

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