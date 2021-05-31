Ямалец почти сутки шёл пешком по тундре за помощью

Жителю Ямальского района пришлось идти по тундре 23 км по тундре до Харасавэйского месторождения. 22-летний Руслан почти сутки шел по тундре после того, как его снегоход застрял на бездорожье, сообщает muksun.fm.

Молодой человек проживает в 70 километрах от Харасавэя и отправился на снегоходе за топливом. После того, как самостоятельно не смог вытащить снегоход, отправился пешком за помощью. Её оказали сотрудники «Газпромнефть-Заполярья», работающие на месторождении.

Тундровика осмотрел врач, его накормили и выдали тёплую одежду. Позже нефтяники нашли снегоход, отбуксировали его на вездеходах и отремонтировали. После повторного медицинского осмотра ямалец благополучно отправился домой.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 31.05.21

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