Две жительницы Салехарда незаконно прописали у себя 37 белорусов

В Салехарде две женщины незаконно прописали в своей недвижимости 37 белорусских мигрантов. Граждан соседней страны наняла на работу местная строительная фирма. Людей предполагалось занять на строительстве спортивного объекта.

«В целях придания видимости их законного пребывания на территории города менеджер подрядной организации договорился с двумя местными жительницами за денежное вознаграждение в размере 270 тысяч рублей фиктивно зарегистрировать иностранцев в жилых помещениях, принадлежащих женщинам. Фактически иностранцы проживали в балках на территории строительного объекта, при этом в отделение по вопросам миграции были представлены ложные сведения об их регистрации в квартирах», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО.

По факту нарушения миграционного законодательства в отношении менеджера строительной организации возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан).

Кроме того, направлены иски в суд о признании сделок по постановке мигрантов на учет недействительными и взыскании полученных денежных средств в доход бюджета Российской Федерации.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 31.05.21

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