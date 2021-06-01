Глава коммерческой фирмы пыталась укрыть от налогов 17 млн рублей

Глава коммерческой фирмы в Лабытнанги пойдет под суд за попытку укрыть от налогов несколько миллионов рублей.

Следственным отделом по Лабытнанги СУ СКР РФ установлено, что генеральный директор ООО «Автоир», достоверно зная о наличии у организации имеющейся задолженности в бюджетную систему Российской Федерации, скрыла денежные средства, за счет которых должно производится взыскание задолженности. Общая сумма, которую она пыталась спрятать, составила более 17 млн рублей.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины главы фирмы, в связи с чем уголовное дело по части 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере) направлено в суд.

Салехард, Елена Васильева

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