В Новом Уренгое открылся первый круглосуточный кабинет неотложной офтальмологической помощи

Кабинет неотложной офтальмологической медпомощи начал работу в Новоуренгойской городской больнице. Развитие профильного направления позволит пациентам с болезнями органов зрения получать специализированную медпомощь в любое время суток.

«Потребность в офтальмологической помощи в городе достаточно высокая. Неоднократно горожане обращались ко мне с просьбой об открытии такого кабинета в больнице. Полагаю, что благодаря профильному кабинету сократится время ожидания плановой помощи, а экстренная и неотложная будут оказываться быстро и качественно», – отметил главный врач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации губернатора округа, чаще всего северяне экстренно обращаются к врачам с ожогами глаз, острыми воспалительными состояниями и бытовыми травмами органов зрения. Если пациенту потребуется продолжительное лечение под наблюдением врача, его госпитализируют. Направление выдадут здесь же – в кабинете неотложной помощи.

В дневное время в новом кабинете будет вестись прием плановых пациентов, а также проводиться диагностические исследования. Это, прежде всего, УЗИ и оптическая когерентная томография.

Отметим так же, что офтальмологическую медпомощь смогут бесплатно получить не только ямальцы, но и гости города, а также работники, осуществляющие на территории региона трудовую деятельность вахтовым методом.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Новый Уренгой. Другие новости 01.06.21

Глава коммерческой фирмы пыталась укрыть от налогов 17 млн рублей. / Две жительницы Салехарда незаконно прописали у себя 37 белорусов. / Ямалец почти сутки шёл пешком по тундре за помощью. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»