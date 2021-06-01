В ЯНАО за сутки выявлено 23 новых случая ковида

23 новых случая коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным регионального оперативного штаба, всего за весь период пандемии вирус был выявлен у 39 122 человек, 37 тысяч 914 из них – выздоровело.

В больницах округа находится 116 пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями, в том числе 16 человек – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом. Пять пациентов с подтвержденным ковидом подключены к ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 6 101).

Салехард, Елена Васильева

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