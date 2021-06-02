37 жителей ямальского райцентра Тазовский остались без жилья после пожара

Прокуратура Тазовского района проводит проверку после пожара аварийного многоквартирного дома. Дом номер 28 по улице Пушкина загорелся вечером 1 июня. Прибывшие на место пожарные боролись с огнём почти четыре часа. Для локализации пожара были привлечены 44 человека и 5 единиц спецтехники. В результате ЧП пострадали два человека. В доме жили 22 семьи. Все жильцы сейчас размещены во временном пункте пребывания, обеспечены горячим питанием, сообщает «Север-Пресс». Как стало известно сегодня, дом восстановлению не подлежит.

«Указанный дом восстановлению не подлежит, 37 жильцов, из них 10 детей, временно находятся у родственников либо в пункте временного размещения, организованного органами местного самоуправления», – уточнили в окружной прокуратуре.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 01.06.21

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