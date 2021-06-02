Не в Геленжик в отпуск, а в Сочи и доплата к путевке от нежадного мужика – как Путин в прямом эфире помогал с отпусками многодетным семьям

Президент России Владимир Путин пообещал многодетной семье Гавриленко из Надыма помочь в организации отпуска на юге. Онлайн-встречу им организовал 1 июня канал «Россия 24». В день защиты детей Путин общался с многодетными семьями в прямом эфире. Отец восьми детей Геннадий Гавриленко рассказал, что хочет поехать с семьей в отпуск на своей машине на Черное море, ему дали на работе путевку в санаторий. В дороге придется провети примерно пять суток и проехать почти 5 тысяч километров. Путин предложил семье «более комфортный» вариант: добраться на самолете и пообещал организовать им там «хороший отдых». «Если сядете всей семьей на самолет, спокойненько прилетите в Сочи, скажем. А здесь мы вам организуем хороший отдых, машинку дадим, чтобы вы могли поездить, посмотреть олимпийские объекты, допустим», – сказал президент. Гавриленко попытался объяснить, что путевки у них именно в Геленджик. На что Путин предложил поехать из Геленджика в Сочи и пообещал для этого предоставить автомобиль. «У нас есть предприятие, называется Управление делами президента, оно вас поддержит», – сказал президент. Чета Гавриленко награждена орденом «Родительская слава», от региональных властей семья не так давно получила многоместный автомобиль. Старший сын Давид учится в профессиональном колледже, по случайному совпадению прошел в финал всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был президентом», который отложили из-за пандемии.

А во время общения с семьей сотрудника Сургутнефтегаза из Омска Владимир Путин сразу обратился за решением проблем семьи к руководителю нефтяной компании Владимиру Богданову. Многодетный отец рассказал, что в качестве поддержки на работе ему предоставляют путевку в санаторий. Но вот за детей придётся доплатить из своих сбережений.

«Владимир Леонидович (глава Сургутнефтегаза Богданов – прим. ред.) вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в Сургутнефтегазе, компания большая, богатая, такие семьи мог бы поддержать так, напрямую, многодетные. А, Владимир Леонидович?» – сказал президент в ходе онлайн-конференции.

О реакции Владимира Богданова на предложение Путина пока ничего неизвестно.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 02.06.21

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