На Ямале растет количество заболевших COVID-19

За минувшие сутки в ЯНАО зарегистрировали 22 новых случая заражения коронавирусом. 25 человек за тот же период выздоровели, сообщает региональный оперштаб.

На сегодняшний день в больницы округа госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 110 человек. 13 пациентов – в тяжелом состоянии,

7 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на аппаратах ИВЛ.

За сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 6 104). По числу новых случаев в последние сутки лидируют Новый Уренгой и Салехард – в данных муниципальных образованиях заболело ковидом по 6 человек.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 02.06.21

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