На Ямале сеть «Пятерочка» завышала цены почти на 260 процентов

В Салехарде крупнейшая торговая сеть завышала цены на продукты – выяснила прокурорская проверка. Магазины «Пятерочка» (ООО «Агроторг») торговали маслом и капустой с завышением цен на 257%. Организацию заставили заплатить 1600 рублей штрафа. «Прокурор города директору ООО «Агроторг» внес представление об устранении нарушений закона, а также возбудил административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). По результатам их рассмотрения цены приведены в соответствие с требованиями закона», – говорится в сообщении прокуратуры. Ритейлера оштрафовали на сумму двукратного размера излишне полученной выручки от реализации товаров с завышенной ценой, пояснили в прокуратуре.

Как отмечает корреспондент «Нового Дня», появлению «Пятерочки» в северном городе были рады. Как правило, сетевые магазины не хотят работать в этом районе Ямала из-за сложной логистики. С открытием федеральной трассы Надым – Салехард в 2020 году схема стала проще, но весной 2021 года дорогу закрыли на ремонт до осени – ее размыло во время паводка. Продукты доставлять в столицу Ямала крупными партиями можно теперь по железной дороге, что дорого и долго.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 02.06.21

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