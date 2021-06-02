На Ямал приедут овцы и попробуют размножаться

На Ямале займутся разведением овец. Новоуренгоец Сергей Зайцев получил грант для создания первого на Ямале овцеводческого хозяйства на 100 голов, сообщает «Север – Пресс».

Зайцев уже имеет положительный опыт разведения кроликов. Теперь решил взяться за своеобразный эксперимент – разводить овец на крайнем севере. Грант и диплом фермер получил после обучения в «Школе фермеров» в Тюмени, в государственном аграрном университете Северного Зауралья.

По информации департамента агропромышленного комплекса ЯНАО, ему выдан грант – 345 тысяч рублей, из них 300 тысяч он использует для развития собственного сельхозпроекта, а 45 тысяч в качестве налога придётся заплатить государству.

Какую именно морозоустойчивую породу овец будет разводить Сергей Зайцев, не сообщается.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 02.06.21

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