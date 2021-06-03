Паромная переправа Салехард – Лабытнанги закрылась из-за сильного ветра

На Ямале из-за плохой погоды закрылась паромная переправа Салехард – Лабытнанги. Как сообщает на своей странице Вконтакте департамент транспорта и дорожного хозяйства округа, порывы ветра на Оби достигают сегодня 20 метров в секунду. В связи с этим пользоваться переправой небезопасно.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня» на берегах в ожидании возобновления переправы скопилось большое количество автотранспорта. Прогнозов по тому, когда паромы снова пойдут, пока нет.

В департаменте транспорта предложили ямальцанам следить за актуальной информацией по переправе по камерам.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 03.06.21

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