На Ямале зарегистрировано 23 новых случая ковида

В ЯНАО за минувшие сутки зарегистрировали 23 новых случая заболевания COVID-19. Кроме того, зафиксирован один летальный исход, сообщает региональный оперативный штаб. В Новом Уренгое врачи не смогли спасти мужчину 68 лет, зараженного коронавирусом.

Больничные листы в связи с выздоровлением за последние сутки закрыли 35 человек. В больницах ЯНАО в связи с положительными тестами на ковид находятся 113 человек. В тяжёлом состоянии под наблюдением врачей находятся 15 пациентов, 8 – на аппаратах ИВЛ.

Кроме того, за последние сутки 3 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы среди вахтовых рабочих.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 03.06.21

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