Пьяный курганец устроил дебош в жилом городке на местророждении, угнал грузовик и воткнул вилку в переносицу рабочему

Вахтовик из Кургана пойдет под суд за пьяные выходки на месторождении в Тазовском районе ЯНАО.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР РФ по округу, события произошли ночью 2 декабря 2020 года. 36-летний житель Кургана, выпив алкоголя, захотел покататься и решил угнать грузовик. Проехав несколько метров, курганец не справился с управлением и врезался в нежилой вагон. После чего мужчина бросил машину и пошел в местное общежитие. Он дергал за ручки дверей комнат, пока не нашел не запертую. Когда проживавший там рабочий потребовал от курганца удалиться, тот схватил со стола вилку и нескольк раз ударил ею в переносицу хозяина жилья.

После этого курганец продолжил бродить по городку, пока не залез в жилой вагон-дом. Там его и задержали сотрудники организаций, работавщих на территории месторождения.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Курганцу вменяется целый список преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), ч. 1 ст. 139 УК РФ по двум эпизодам (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 03.06.21

Артюхов рассказал в Петербурге о неинвазовных скринингах для беременных. / На Ямале зарегистрировано 23 новых случая ковида. / Паромная переправа Салехард – Лабытнанги закрылась из-за сильного ветра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»