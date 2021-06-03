Погорельцам ямальского райцентра Тазовский обещают дать квартиры

Власти ямальского посёлка Тазовский пообещали обеспечить жильём погорельцев. Напомним, пожар 1 июня оставил без жилья 22 семьи.

На встрече жителей сгоревшего дома глава района Василий Паршаков сказал, что дом был признан аварийным и все семьи в ближайшее время получат новое жилье в микрорайоне Солнечный. Семьи погорельцев включили в программу переселения из ветхого жилья. Там уже готовили к заселению два дома на 274 квартиры. И вероятно, кому-то из очередников теперь придётся уступить место. «Каждой семье будет оказана помощь, никого не оставим без внимания. Специалисты будут работать индивидуально с каждым. Поможем в оформлении документов для получения материальной помощи. Если документы утрачены, окажем содействие в восстановлении», – сказал глава района. Пока погорельцы находятся в пункте временного размещения, где для них организовано трехразовое горячее питание, сообщает «Север – Пресс».

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 03.06.21

Ямал и Югра получат миллиардные «бонусы» за экономию программы «Сотрудничество» в пандемийном году. / Пьяный курганец устроил дебош в жилом городке на местророждении, угнал грузовик и воткнул вилку в переносицу рабочему. / Артюхов рассказал в Петербурге о неинвазовных скринингах для беременных. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»