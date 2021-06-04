В ЯНАО ООО «Арктик СПГ 2» год незаконно добывало газ и тратило его на свои нужды

Предприятие «Арктик СПГ 2» год незаконно добывало газ и использовало его на свои нужды.

Факт нарушения закона установила Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура.

В ходе проверки деятельности предприятия надзорным органом было установлено, что «Арктик СПГ 2» эксплуатирует скважину на площадке куста газоконденсатных скважин Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения. При этом на протяжении более одного года организация без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляла добычу газа из скважины и его транспортировку по газопроводу. Всего из скважины добыто 8 млн куб. м. газа, топливо было использовано на нужды предприятия.

Природоохранный прокурор в отношении организации возбудил административные дела по части 1 статьи 9.1 (нарушение требований промышленной безопасности) и части 5 статьи 9.5 КоАП РФ (эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию).

Виновному назначены штрафы на сумму 700 тысяч рублей.

Не согласившись с привлечением к административной ответственности, ООО «Арктик СПГ 2» обжаловало данное решение в региональный Арбитражный суд. Однако жалобы предприятия оставлены без удовлетворения. Также Восьмой Арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы предприятия на решения Арбитражного суда автономного округа.

Штрафы уже оплачены в полном объеме.

Салехард, Елена Васильева

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