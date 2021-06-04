Ямальцы за май отдали мошенникам 30 миллионов рублей

30 миллионов рублей только за май отдали мошенникам жители Ямала. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, несмотря на постоянные просьбы проявлять бдительность, люди все равно становятся жертвами злоумышленников. В прошлом месяце по фактам хищений средств граждан посредством информационно-телекоммуникационных технологий зарегистрировано 127 обращений в правоохранительные органы.

Одним из наиболее распространенных способов хищения остается получение под различными предлогами (блокировка карты, внесение предоплаты за приобретаемый товар и др.) информации о банковских картах, идентификаторах пользователей и паролях для доступа к онлайн-банкингу с последующим выводом средств через сервисы дистанционного банковского обслуживания.

Так, жительнице Салехарда позвонили мошенники с предложением заработать денежные средства на бирже. В ходе телефонных разговоров преступники убедили потерпевшую без риска инвестировать денежные средства, в результате чего пострадавшая перевела на счет мошенников 11,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 04.06.21

В ЯНАО ООО «Арктик СПГ 2» год незаконно добывало газ и тратило его на свои нужды. / Погорельцам ямальского райцентра Тазовский обещают дать квартиры. / Ямал и Югра получат миллиардные «бонусы» за экономию программы «Сотрудничество» в пандемийном году. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»