Губернаторы ЯНАО и ХМАО будут строить мосты, но по-разному

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что намерен взять инфраструктурный кредит в размере 50 млрд рублей на строительство моста через Обь. Это важная часть проекта Северного широтного хода (СШХ), об этом он сказал в интервью РИА «Новости» на Петербургском международном экономическом форуме.

По мнению Артюхова, увеличение госдолга, который на июнь составляет около 7 млрд рублей, в этом случае – оправданный шаг. Так как СШХ – проект с высокой окупаемостью и высоким экономическим эффектом для региона. Ранее в послании Федеральному Собранию президент Путин актуализировал вопрос строительства СШХ и предложил предоставлять регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% на 15 лет. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев ещё в феврале сказал, что запуск Северного широтного хода откроет доступ к запасам 6 триллионов кубометров газа, расположенным на территории Ямала.

А вот губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что уже в этом году может начать строительство второго моста через Обь в районе Сургута. Там же, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге Наталья Комарова сказала, что в рамках софинансирования на это уже предусмотрены средства. Мост тоже имеет стратегическое значение, это часть федеральной трассы Тюмень – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 04.06.21

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