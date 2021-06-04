Ямал зовет туристов на сплавы, фестивали и в йога-туры

На Ямале стартовал летний туристический сезон. Представители туриндустрии ждут гостей и готовы предложить как уже знакомые маршруты и туры, так и новые направления.

«Есть мнение, что Ямал как регион Арктики – исключительно зимнее направление для туризма. Но по статистике регионами Русского Севера больше всего туристы интересуются именно летом. В этом плане автономному округу есть, что представить в качестве предложений для самых разных туристов. Традиционные туры: кольцевые маршруты по Полярному Уралу, фото-туры на самые видовые природные локации: Ледник Романтиков, Нефритовая долина, Ледник Топографов, сплавы по горным рекам, путешествие к Крайней Западной точке Европы. К слову, почти все места на туристическую экспедицию к этому географическому объекту у одного из региональных туроператоров были забронированы еще в апреле», – рассказал заместитель начальника управления государственной политики в сфере туризма департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Станислав Гавриленко.

В этом году летний турсезон ждут и новинки. Один из туроператоров предлагает отправиться в двухдневный йога-тур – с этим проектом туроператор «Дискавер Ямал» принимает участие в ежегодном конкурсе грантов от губернатора в турсфере.

Традиционно сплав по горной реке Собь популярен как у самоорганизованных туристов, так и у тех, кто пользуется услугами туроператора. С лета 2021 года появляется альтернатива – сплав по реке Полуй, запись на тур уже открыта и пользуется большим спросом. Этот тур выходного дня предлагает туроператор «Арктика тур».

Кроме того, в летний период регион ждёт гостей в рамках событийных мероприятий. Точками притяжения сезона лето-2021 станут: фестиваль «Белые ночи» в Муравленко, Полярный ультрамарафон «Trans Ural» в Приуральском районе и форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2021» в Салехарде. Последний из перечисленных – самое крупное летнее событийное мероприятие: 350 участников из России и стран зарубежья. Форум будет проходить уже в 11-й раз, но на Ямале – впервые. На одной из площадок форума будут работать специалисты из сферы туризма, в том числе трэвел-блогеры и начинающие журналисты. Туристский потенциал региона получит широкий резонанс в социальных сетях и СМИ.

Также летом будут предложены и экскурсионные маршруты в городах Ямала. Например, в газовой столице России продолжится проведение первой на Ямале иммерсивной экскурсии, в рамках которой участники погружаются в историю появления города. Уникальный формат экскурсии позволяет увидеть Новый Уренгой глазами первопроходцев 70-х.

Столица региона, город Салехард, представит две новые экскурсионные программы: первая – велосипедная экскурсия для ценителей нестандартного подхода к экскурсионным программам, вторая – для ценителей стрит-арта. Пешеходная экскурсия «Салехард – арктическая столица муралов» познакомит жителей и гостей автономного округа с историей региона через арт-объекты. В рамках маршрута запланирован неформальный визит окружного туристско-информационного центра с чаепитием, где участники смогут получить более полную информацию о туристских предложения в регионе. В программу экскурсии входит фотосессия на фоне муралов, которые уже стали символами нового времени Ямала.

«Для развития и поддержки туротрасли ежегодно департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО проводит конкурс проектов в области внутреннего и въездного туризма, развития туристской индустрии. Общая сумма предоставленных субсидий – 7 000 000 рублей. Реализуемые победителями конкурса проекты позитивно влияют на развитие туризма в регионе», – отметил Станислав Гавриленко.

Два победителя конкурсного отбора 2020 года также предложат свои турпродукты. Так, проект ООО «Арктида-Тур» «Развитие Собь-Ханмейского туристического комплекса Полярного Урала» нацелен на создание логистического пути по территории Собь-Ханмейского туристического комплекса Полярного Урала. В рамках субсидии были приобретены две аэролодки, с помощью которых планируется доставка туристов в труднодоступные места в летнее время. Сумма субсидии составила 3 млн рублей.

Индивидуальным предпринимателем Маргаритой Айваседо реализован проект «Мобильное этнокультурное стойбище», который представляет из себя два гостевых чума: один хозяйский, в котором располагается кухня для приготовления национальных блюд из оленины, северной рыбы, ягод и грибов, а второй – этнографический, в который можно приехать и попробовать блюда традиционной кухни, приблизиться культуре коренных малочисленных народов Севера и своими глазами увидеть убранство традиционного жилища оленеводов. Проект работает круглый год. Сумма субсидии составила 500 000 рублей.

Всю информацию о турах, экскурсиях и контакты туроператоров можно найти на главном туристическом портале автономного округа visityamal.ru. Там же можно найти информацию о ТОП-10 летних туров по Ямалу, сообщает пресс0служба администрации губернатора.

Салехард, Елена Васильева

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