ЯНАО: выявлен еще 21 случай заражения коронавирусом

На Ямале зарегистрировали ещё 21 случай заболевания COVID-19. За минувшие сутки 39 человек выздоровели, сообщает региональный оперштаб. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Новом Уренгое и Пуровском районе – по 4.

В больницах округа на лечении находятся 109 пациентов, из них в тяжелом состоянии находятся 13 человек, 9 – на аппаратах ИВЛ.

6 вахтовиков из других регионов «привезли» инфекцию на Ямал и теперь проходят соответствующее лечение.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 04.06.21

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