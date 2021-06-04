На Ямале стартовал северный завоз

В ЯНАО стартовал северный завоз. Непродолжительная северная навигация – единственный способ привезти по рекам топливо, стройматериалы и необходимые продукты в труднодоступные районы округа.

Первыми рейсами груз доставляют в Шурышкарский район – здесь быстро мелеют реки. «С начала поставок уже полностью закрыли заявленные коммунальщиками потребности в летнем дизельном топливе в селах Мужи и Горки», – прокомментировали в региональном департаменте тарифной политики, энергетики и ЖКК. На этот час отгружено 14 тонн нефтепродуктов и 4,3 тонны угля. Жидкое топливо идёт на север из Сургута и Омска.

В июле-августе горючее завезут в села Красноселькупского, Пуровского, Тазовского и Ямальского районов. В самые северные – Мыс Каменный, Сеяху и Гыду северный завоз дойдет в августе, когда реки окончательно вскроются ото льда.

Салехард, Марина Дремова

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