На Ямале нашли тело мужчины, пропавшего 3 недели назад

На Ямале нашли тело мужчины, пропавшего еще три недели назад. Ещё 17 мая он выехал на трэколе с фактории Паюта в сторону реки Байдарата. Когда родные забили тревогу, мужчину начали искать сотрудники Ямалспаса.
Обнаружить спасатели смогли только перевернутый трэкол в реке, которая известна своим сильным течением. Стекло вездехода было разбито, а водителя внутри не оказалось.
Тело обнаружили в реке Байдарата родственники. Вероятнее всего, мужчина не смог самостоятельно выбраться из воды и утонул.
Салехард, Марина Дремова
Салехард. Другие новости 04.06.21
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