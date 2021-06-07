В Лабытнанги управляющую компанию оштрафовали за плохое содержание многоквартирников

В Лабытнанги управляющая компания и ее руководитель привлечены к ответственности за ненадлежащее оказание услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах.

Как выяснили следователи, ООО «Комфортный дом» не исполняло свои обязанности по содержанию общего имущества в многоквартирных домах № 12 по улице Строителей и № 24 по улице Автострадная. В результате этого в одном из домов в подполье образовалась наледь, а из канализации начались утечки.

В многоквартирных домах № 30 по ул. Центральная и № 12 и № 17 по улице Строителей установлено нарушение теплоизоляции инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, в многоквартирном доме № 11 по улице Мира выявлено повреждение обшивки цоколя.

Прокурор города в отношении организации и ее руководителя возбудил административные дела по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Виновным назначены штрафы на общую сумму 150 тысяч рублей.

Лабытнанги, Елена Васильева

Лабытнанги. Другие новости 07.06.21

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