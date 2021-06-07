Предприниматель заплатит штраф за то, что дорого продавал молоко, кефир, яйца, муку, лук и капусту

В поселке Лонгъюган предпринимателя наказали за то, что он слишком дорого продавал продукты питания.

Нарушение порядка ценообразования, за которое придется по требованию прокуратуры заплатить 50 тысяч штрафа, было совершено владельцем магазина «Карпаты».

«Установлено, что в торговой точке превышены предельные надбавки на молоко, кефир, яйцо, муку, лук и капусту. Городской прокурор предпринимателю внес представление об устранении нарушений закона, незамедлительно снижены цены на социально значимые товары», – сообщается на сайте прокуратуры по ЯНАО.

Надым, Елена Васильева

Надым. Другие новости 07.06.21

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