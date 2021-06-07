На Ямале под суд пойдет сотрудник «дочки» НОВАТЭКа, по вине которого погиб рабочий

На Ямале сотрудник дочернего предприятия НОВАТЭКа пойдет под суд за нарушение правил безопасности, из-за которых погиб рабочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР РФ по ЯНАО, смертельное ЧП произошло 2 января 2021 года. Работниками «дочки» НОВАТЭКа ЗАО «Тернефтегаз» на территории Термокарстового газоконденсатного месторождения Красноселькупского района проводились работы повышенной опасности. Там проводилась пропарка трубопровода пожарного водоснабжения от образовавшейся ледяной пробки. Обвиняемый – мастер участка тепловодоснабжения – являясь ответственным руководителем работ, с нарушением технологического процесса и правил безопасности допустил слесаря-ремонтника к выполнению огневых работ с помощью углошлифовальной машины по резке трубопровода, внутри которого из-за образовавшихся ледяных пробок создалось высокое давление. В момент резки произошла разгерметизация трубопровода с направленным гидравлическим ударом воздушно-водяной эмульсии, потоком которого был смертельно травмирован потерпевший. От полученных телесных повреждений 35-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал, однако следствием собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 07.06.21

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