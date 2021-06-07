Оленеводы Ямала, потерявшие поголовье, получили помощь

Семьи оленеводов в Ямальском районе получила помощь от местных властей и газовиков. Об этом в прямом эфире в соцсетях отчитался глава района Андрей Кугаевский.

Как уже писал «Новый День», зима выдалась трудной. Из-за сложных погодных условий, олени фактически лишились корма, который оказался под ледяной коркой. В поисках пропитания они разбрелись по тундре, многие прибились к стадам диких оленей. Таким образом, потери в личных стадах понесли 242 семьи оленеводов. Но точные убытки обозначить ещё только предстоит. Оставшихся оленей посчитают во время прививочной кампании.

После уточнения ущерба будет определён объём адресной поддержки семьям. Пока оленеводам выдали 175 тысяч литров бензина, 20 тонн дизельного топлива, более 415 кубометров дров, доставили 150 крупных продуктовых наборов, 80 тонн комбикорма. Как сообщается, помогли оленеводам и газовики «НОВАТЭКа».

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 07.06.21

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