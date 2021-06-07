В ЯНАО за сутки выявлено еще 22 человека с COVID-19

22 новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировано в ЯНАО за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

29 человек выздоровели за тот же период. В больницах округа находится 126 пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями. В тяжёлом состоянии находятся 15 пациентов. 9 человек с подтвержденным коронавирусом – на ИВЛ.

За сутки в ЯНАО выявлено 4 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов. Летальных исходов не зарегистрировано.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 07.06.21

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