Пуровскому району купили новый катер для перевозки местных жителей

Пуровскому району ЯНАО купили новы катер для перевозки населения. Судно построили на Костромском судомеханическом заводе специально – за счет средств окружной субсидии.

Поручение о приобретении нового катера дал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Во время встречи с пуровчанами жители обратились к главе региона с просьбой решить проблему с транспортным сообщением. Летом, когда нет вертолетных рейсов, выехать из отдаленного Самбурга можно только по воде. Старый катер «Заря» часто ломался, и жителям национального села невозможно было добраться до районного центра.

Новый катер на 44 места спроектирован с учётом северного климата: может пройти 600 километров без дозаправки, развить скорость до 45 км/час. Время в пути от поселка Уренгой до Самбурга составляет почти 5 часов. Судно безопасно, оборудовано двумя двигателями и оснащено всем необходимым оборудованием.

Судно может ходить по мелководным протокам и принимать пассажиров на борт даже с необорудованного берега. Рейс от Уренгоя до Самбурга и обратно очень востребован. В прошлом году по этому маршруту в период навигации компания «Северречфлот» даже с учетом частого выхода старого катера из строя перевезла свыше четырёх тысяч пассажиров с учетом.

Новое судно назвали в честь жителя Самбургской тундры, ветерана Великой Отечественной войны Ляда Яленовича Айваседо. Такое решение, учитывая предложения самбургчан, приняли депутаты районной Думы.

Совершать рейсы катер «Ляд Айваседо» будет через день. Для удобства пассажиров на сайте severflot.ru организована продажа билетов, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 08.06.21

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