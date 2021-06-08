В ЯНАО зарегистрированы 23 новых случая ковида

23 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в ЯНАО за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперативный штаб, 27 человек в минувшие сутки закрыли свои больничные листы, выписанные в связи с квидом.

Под наблюдением медиков на сегодняшний день находится 139 пациентов с подтвержденным коронавирусом. В больницах округа находится 15 пациентов в тяжелом состоянии, 9 – на аппаратах ИВЛ.

За последние сутки выявлено 4 случая заражения среди вахтовых рабочих из других регионов.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 08.06.21

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