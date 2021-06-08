В Сургуте женщина палкой отбила детей от стаи агрессивных бродячих собак

В Салехарде снова напомнила о себе проблема бродячих животных. В соцсетях горожане разместили видео, как женщина буквально отбивает детей, игравших на детской площадке, от стаи собак. Животные были агрессивными и детям пришлось залезть на горки.

Прогнать стаю смелой северянке удалось с помощью палки, сообщает «N24».

Горожане активно обсуждают в соцсетях старую и больную для города проблему. «Выйти опасно и детей выпускать гулять во двор. Отловите собак, специальные службы, пока они не загрызли кого-нибудь», – пишет один из пользователей.

Представители городской администрации сообщили, что информация о стае собак уже передана в службу отлова.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 08.06.21

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