На Ямале ликвидируют крупный пожар – горит почти 58 гектар

На Ямале спасатели борются с крупным ландшафтным возгоранием – огнем охвачено 57,8 гектар. Как сообщает департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, на ликвидации пожара работает 15 человек (8 специалистов Ямалспаса, 7 – сотрдуники «Леса Ямала»).

С начала пожароопасного сезона 2021 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 6 природных пожаров на общей площади 87,2 га, из них:

– на землях лесного фонда – 2 лесных пожара на общей площади 59,0 га;

– на землях особо охраняемых природных территориях (Верхне – Тазовский государственный природный заповедник) пожаров нет;

– на землях иных категорий 4 пожара на общей площади 28,2 га.

За аналогичный период прошлого года на территории округа было зарегистрировано 21 пожар на площади 1 094,63 га.

Отметим, что на территории округа на 9 июня 2021 года действует малая степень пожарной опасности в лесах.

Салехард, Елена Васильева

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