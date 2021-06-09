На Ямале пьяный водитель врезался в кирпичную стену – пострадали два ребенка

В деревне Харампур Пуровского района пьяный водитель на ВАЗе с двумя несовершеннолетними пассажирами врезался в кирпичное ограждение. В результате удара дети получили травмы и были госпитализированы в стационар, передает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Происшествие произошло 8 июня в 12:00 на улице Школьная. Подвыпивший мужчина, сев за руль автомобиля, не справился с управлением и врезался в забор частного дома, сообщает muksun.ru.

«Водитель на ВАЗ 21099, не имеющий права управления, в нетрезвом состоянии…наехал на кирпичный забор. В результате чего детей госпитализированы», – пояснили в управлении ГИБДД по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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