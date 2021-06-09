В ЯНАО число инфицированных коронавирусом увеличилось еще на 22 человека

Ещё 22 новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировано в ЯНАО за минувшие сутки. 7 из них – у вахтовых рабочих, прибывших из других регионов, сообщает региональный оперштаб.
31 человек за последние сутки закрыл больничный лист, выданный в связи с подтвержденным коронавирусом.
Под наблюдением медиков в ЯНАО находится 133 пациента с коронавирусом и внебольничными пневмониями. 12 пациентов, госпитализированных в больницы округа, находятся в тяжелом состоянии, 7 – на аппаратах ИВЛ.
Салехард, Марина Дремова
Салехард. Другие новости 09.06.21
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