Власти ЯНАО «воюют» с фейком. В мессенджерах рассылают «страшилку» о вреде прививки от COVID-19

Вакцина от коронавируса – это, якобы, коммерческий ход. Она разрушает иммунитет и вызывает наркотическую зависимость. Сообщения примерно такого содержания активно распространились по мессенджерам в ЯНАО.

Противодействовать фейкам решили специалисты Центра управления регионом. Для ликбеза среди земляков привлекли местного представителя Минздрава России. Материал вышел на канале «Вести Ямал».

«Вакцина является единственным надежным инструментом индивидуальной защиты от коронавируса. И также инструментом охраны общественного здоровья, поскольку позволяет достичь того самого популяционного иммунитета, который так нам необходим», – рассказал главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.

Отметим, что фейки в регионе разоблачают не в первый раз. Специалисты предупреждают жителей региона о том, что нужно быть крайне внимательными и ответственными и не стоит верить любой информации, которая распространяется в мессенджерах, соцсетях и т.д.

Салехард, Марина Дремова

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