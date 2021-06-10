На Ямале бороться с браконьерами будет Росгвардия

В ЯНАО места нереста ценных сиговых пород рыб теперь будут охранять росгвардейцы. Сотрудники новоуренгойского ОМОН «Север» управления Росгвардии по ЯНАО совместно с представителями природоохранного ведомства региона заступили на охрану акваторий рек Обь и Таз, сообщает «Север – Пресс». «В период летней и осенней путины нам окажут поддержку служба биоресурсов Ямала и Росгвардия. В проведении совместных рейдовых мероприятий будут задействованы сотрудники спецподразделения ведомства», – сообщил руководитель Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Иван Матаев. Сообщается, что будут пресекаться любые попытки вылова в местах нереста ценной рыбы.

В ЯНАО действует запрет на вылов нельмы, муксуна и других пород сиговых в связи с необходимостью увеличить их популяции.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 09.06.21

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