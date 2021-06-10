Открылась навигация до Яр-Сале

10 июня на Ямале открылась навигация по маршруту Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале и обратно. Перевозка людей осуществляется на теплоходе А-145.

Помимо данного направления, с 1 июня 2021 года, после открытия навигации, уже выполняются рейсы по маршрутам «Берёзово – Салехард – Мужи и обратно», «Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно», «Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс и обратно» и «Салехард – Катравож и обратно».

Билеты на все маршруты можно приобрести на сайте перевозчика, в кассе здания речного вокзала Салехарда, в кассах на дебаркадерах в остановочных пунктах и непосредственно на судах, напоминает пресс-служба губернатора региона.

Информация о расписании движения пассажирских судов размещена на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и на официальном сайте перевозчика severflot.ru.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 10.06.21

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