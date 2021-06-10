На Ямале начали сажать картошку

На Ямале начался новый сезон посадки картофеля. Под эти цели для местных аграриев в регионе отведено около 40 гектаров площадей.

Традиционно в первой декаде июня высаживать картофель начали в Салехарде. В этом году на площади размером 14 гектаров ООО «Ямальский картофель» будет выращивать высокотоварный ранний столовый сорт Гала. На семена пошли 30 тонн клубней, закупленных в специализированном семеноводческом хозяйстве Тюменской области.

«Это перспективный сорт, который хорошо зарекомендовал себя. Главные его плюсы: раннее созревание, невосприимчивость к болезням, мягкий вкус, сбережение всех качеств при сохранении. Хорош как для варки, так и для жарки. После посадки наша задача на лето – вовремя и качественно окучить картофель», – рассказал Дамир Шарипов, директор ООО «Ямальский картофель».

В качестве подкормки для земли предприятие использует минеральные удобрения. Они повышают выживаемость растений при перепадах температур. Иначе наладить массовое производство картофеля на Ямале невозможно, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации ЯНАО.

Уже через три месяца представители ООО «Ямальский картофель» надеются собрать порядка 150 тонн урожая. Картофель салехардского хозяйства пойдет на прилавки магазинов окружной столицы и города Лабытнанги.

«Растениеводство является нетипичным для автономного округа аграрным направлением в силу сложных климатических условий и неудовлетворительного состояния плодородия земель. При этом продовольственная безопасность региона обеспечивается, в том числе и силами ямальских аграриев. Они получают стабильную государственную поддержку на частичное возмещение расходов на производство картофеля и овощей», – прокомментировал Андрей Ревнивых, начальник отдела развития сельского хозяйства департамента АПК ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 10.06.21

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