На Ямале зафиксирован летальный исход от корнавируса

На Ямале за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 1 пациент. Женщину 58 лет не смогли спасти в Новом Уренгое.

Всего за последние сутки в ЯНАО коронавирусная инфекция нового типа была выявлена у 20 человек. Вылечились от COVID-19 и закрыли свои больничные 39 человек.

В больницы округа на сегодняшний день находится 141 пациент с коронавирусом и внебольничными пневмониями. В их числе 12 пациентов – в тяжелом состоянии,

7 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ.

За сутки выявлено 4 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 10.06.21

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