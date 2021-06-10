На Ямале за прививки от ковида теперь можно получить сертификат на 1000 рублей

В ЯНАО за прививку от коронавируса теперь можно получить не только выходной и ценные призы в лотерее, но и денежные сертификаты. В Ноябрьске такую инициативу властей поддержала представитель малого бизнеса. Владелица обувного магазина передала в горбольницу двести сертификатов на одну тысячу рублей каждый, сообщает N24.

«Как поступило предложение принять участие в социальной акции, чтобы поддержать вакцинацию населения, мы сразу откликнулись», – цитирует СМИ менеджера торговой точки.

Совсем недавно привитые ямальцы выигрывали в лотерее ценные призы. Работодателям рекомендовано отпускать своих сотрудников после вакцинации на выходной. А скидки на товары и услуги для вакцинированных северян стали делать бизнесмены ЯНАО в конце мая.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 10.06.21

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