Надымчане собирают подписи под требованием запретить утренние дорожные работы

В Надыме жители собирают подписи под требованием не проводить по утрам дорожные работы. В интернете уже создана соответствующая петиция. «Каждое утро весь микрорайон просыпается от сигнала заднего хода трактора. Реально с самого утра по несколько часов к ряду приходится просыпаться и слушать это бесконечное пиканье… Выключите будильник!», – жалуются горожане в социальных сетях.

Запрет на шумные утренние работы находит отаклик среди надымчан. Полноценно спать по ночам летом, когда солнце практически не садится, удается не всем. Шум строительной техники добавляет проблем, особенно по выходным. Дорожники на все вопросы отвечают, что у них есть регламентированный план работы, за короткое северное лето нужно успеть провести максимум дорожных работ, поэтому начинать приходится пораньше.

Сколько человек встанет на сторону протестующих против утренних дорожных работ, пока не ясно. Пока петиция собрала всего несколько подписей.

Надым, Марина Дремова

Надым. Другие новости 11.06.21

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