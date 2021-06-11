ЯНАО возглавил рейтинг регионов с самым большим разрывом в доходах населения

Неравенство в доходах населения Ямала достигло рекодного показателя в России – посчитали аналитики компании FinExpertiza. По итогам исследования 2020 года, разрыв в доходах ямальцев достигает 10,2 раз. Уровень ежемесячных доходов фиксируется от 21,2 тыс рублей до 215,9 тыс. Такой гигантский разрыв в доходах традиционно объясняют дифференциацией доходности в отраслях. Отсюда складывается и одна из самых высоких средних зарплат по стране. Например, в нефтегазовом секторе, где заняты около трети жителей региона, средняя зарплата составляет 159 тыс. рублей, в то время как занятые в сельском хозяйстве и общепите ямальцы получают за свой труд от 42 тыс. до 52 тыс. рублей, пишут Известия. Далее в списке «контрастных» по доходам регионов – Ненецкий автономный округ: разница достигла 9,4 раза, и только третью строчку занимает Москва – с заработками от 20,3 тыс рублей до 201 тыс.

По данным FinExpertiza, в среднем доходы россиян в 2020 году составляли 35,7 тыс. руб. в месяц. 20% граждан с наиболее высокими доходами получали около 82,5 тыс. руб., пятая часть наименее обеспеченных – 9,88 тыс. в месяц.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 11.06.21

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