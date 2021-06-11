В ЯНАО выявлен 21 новый случай заражения COVID-19

На Ямале за последние сутки ещё 21 человек заразился коронавирусом, 35 человек вылечились и закрыли больничные за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

Под наблюдением медиков в регионе находится 141 человек с положительными тестами на ковид и внебольничными пневмониями.

В больницах ЯНАО на сегодняшний день находится 12 пациентов в тяжелом состоянии,

5 человек с подтвержденным COVID-19 – на аппаратах ИВЛ.

Увеличивается число инфицированных, прибывших из других регионов на работу на Ямал. За минувшие сутки среди вахтовиков выявлено 7 заболевших.

Салехард, Июнь, Марина Дремова

Салехард, Июнь. Другие новости 11.06.21

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