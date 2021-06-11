В Салехарде ждут открытия «Магнитов». Накануне здесь вынужденно закрылась «Пятерочка»

В столице Ямала откроют сразу два магазина сети «Магнит» – «У дома» и «Косметик», сообщают «Вести Ямал». Сеть должна была открыть магазины еще в мае. Для горожан заполярного города это хорошая новость, они надеются, что крупный ретейлер собъет цены на продукты. В пресс-службе компании пояснили, что упор будет сделан на товары региональных производителей. Среди основных категорий – молочная продукция, хлеб, мучные и кондитерские изделия, фрукты и овощи, бакалея и бытовая химия.

Опыт зайти на местный рынок предшественников и конкурентов – сети «Пятерочка» не увенчался успехом. В конце 2020 года на Ямале открыли первую и единственную дорогу Салехард – Надым, по которой и рассчитывали завозить продукты в город. Но весной на трассе начались большие проблемы, и фуры с продуктами просто утопали в грязи. В результате трассу закрыли на ремонт, как минимум, до октября. Магазины «Пятерочки» быстро опустели, а цены на оставшиеся продукты взлетели в несколько раз. В частности, прокурорские проверки зафиксировали факт завышения стоимость сливочного масла и капусты на 257%.

Товарами местных производителей наполнить магазины вряд ли удастся, их немного. Как собирается доставлять продукты в Салехард «Магнит» из других регионов – не сообщается. Дорога ещё долго будет на ремонте. А доставка железнодорожным или авиатранспортом как раз не удешевит стоимость продуктов, а наоборот, повысит.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 11.06.21

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