Ямальцы знают о вакцинации от ковида и не против ставить прививки – исследование

Ямальцы знают и вакцинации от коронавируса и в общем относятся к ней положительно. Таковы данные социсследования, которое провели специалисты Центра управления регионом ЯНАО. В анкетировании приняли участие 800 человек – мужчины и женщины старше 18 лет, постоянно проживающие на Ямале, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Абсолютное большинство респондентов – 94% – оказались осведомлены о прививочной кампании от короновируса на Ямале. 43% опрошенных уверены, что массовая вакцинация позволит предотвратить распространение заболевания и новые вспышки эпидемии.

33% участников исследования уже поставили себе прививку от COVID-19. Из них почти половина вакцинировались, опасаясь заболеть и заразить членов семьи. 21% всегда делают все рекомендованные прививки; 16% сделали прививку во избежание проблем при поездке в отпуск. 45% респондентов выразили уверенность, что их знакомые, друзья и коллеги «скорее готовы» и «определенно готовы» сделать прививку.

По данным на 15 июня, свыше 91 тысячи жителей Ямала прошли процедуру вакцинации, больше 76 тысяч завершили двукратную иммунизацию, поставив оба компонента вакцины. В регионе оборудовано более 75 прививочных пунктов.

Сургут, Елена Васильева

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