За сутки в ЯНАО зафиксировано 24 новых случая ковида

24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено за минувшие сутки в ЯНАО. Как сообщает региональный оперативный штаб, 3 человека из общего числа вновь заболевших – вахтовики, прибывшие на работу из других регионов РФ.

21 новый случай COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период пандемии – 33 280 случая ковида) распределился следующим образом:

Новый Уренгой – 7

Ноябрьск – 1

Салехард – 5

Пуровский район – 2

Надымский район – 2

Муравленко – 1

Лабытнанги – 2 Ямальский район – 1.

По наблюдением медиков находится 189 пациентов, у всех диагностированы ранее COVID-19 и внебольничные пневмонии. Состояние 19 пациентов оценивается как тяжелое, 5 пациентов с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ.

За минувшие сутки в ЯНАО также зафиксирован 1 летальный случай – в Новом Уренгое скончалась женщина 89 лет с подтвержденным коронавирусом.

Салехард, Елена Васильева

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