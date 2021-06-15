В Новом Уренгое будет усилен контроль за масочным режимом в связи с ухудшением ситуации по ковиду

Глава города Новый Уренгой Андрей Воронов по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил, что Новый Уренгой тоже дает прирост заболевших, как и другие регионы и призвал идти на вакцинацию.

«Сегодня в городской больнице занято 83 койки. Коллективный иммунитет еще не сформирован. В городе в наличии оба препарата – Спутник V и ЭпиВакКорона. Не тяните, поставьте вакцину. Чем быстрее это произойдет, тем эффективнее будет борьба с коронавирусом», – отметил чиновник. По его словам, повсеместно наблюдается тенденция к расхолаживаю людей.

«Наблюдаю общую тенденцию: люди расслабились, маски встречаю все реже, так происходит и в других регионах. Решением оперштаба усилим контроль за ТЦ, магазинами, общественным транспортом. Нам кажется, что зараза отступила, но как видим – это далеко не так. В наших силах не допустить повторения прошлогоднего сценария развития событий», – отметил мэр.

Отметим, что за минувшие сутки в Новом Уренгое было выявлено 7 новых заболевших коронавирусной инфекцией нового типа на 24 случая по всему ЯНАО.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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